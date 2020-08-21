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21 августа,
2020
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Режим самоизоляции для жителей Томской области старше 65 лет продлили до 6 сентября

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Режим самоизоляции продлили для томичей старше 65 лет до 6 сентября, сообщает пресс-служба обладминистрации. Работающие пенсионеры смогут оформить больничный.

Режим самоизоляции для жителей Томской области старше 65 лет продлили до 6 сентября

Как сообщил глава томского Фонда социального страхования Дмитрий Панкратов, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в ФСС.


Лист нетрудоспособности оформят, если работника не перевели на дистанционную форму труда, если он не находится в отпуске или на больничном по другому основанию и не отдыхает на оплачиваемых выходных.

«На период действия больничного необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания», — уточнил Панкратов.

По данным на 20 августа, общее количество заболевших в Томской области составляет 5 150 человек. Выздоровели за время пандемии 3 955, умерли - 57.


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