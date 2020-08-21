Режим самоизоляции для жителей Томской области старше 65 лет продлили до 6 сентября

Режим самоизоляции продлили для томичей старше 65 лет до 6 сентября, сообщает пресс-служба обладминистрации. Работающие пенсионеры смогут оформить больничный.

Как сообщил глава томского Фонда социального страхования Дмитрий Панкратов, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в ФСС.





Лист нетрудоспособности оформят, если работника не перевели на дистанционную форму труда, если он не находится в отпуске или на больничном по другому основанию и не отдыхает на оплачиваемых выходных.

