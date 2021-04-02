Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет. В соответствии с распоряжением губернатора, они могут уйти на больничный на периоды со 2 по 15 апреля и с 16 по 29 апреля.





Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в ФСС.





Лист нетрудоспособности может быть оформлен, если работник не переведен на дистанционную форму работы, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию, не находится на оплачиваемых выходных.





Горячая линия Томского регионального отделения ФСС: 8 (3822) 60-84-70 (понедельник-четверг — с 8 до 17 часов, пятница — с 8 до 16 часов).





Горячая линия ФСС России: 8 800 302 7549 (круглосуточно).