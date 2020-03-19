Режим повышенной готовности ввели в Томской области из-за коронавируса

Губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение о введении в Томской области режима повышенной готовности в качестве меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.





«Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности и прошу жителей отнестись к вводимым ограничениям с пониманием».





Губернатор ввел режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Этим же распоряжением глава региона создал штаб, который возглавил лично, назначив своими заместителями вице-губернаторов Ивана Деева, Анатолия Рожкова и Игоря Толстоносова. В него вошли руководители областных ведомств и территориальных органов федеральной власти.





Режим повышенной готовности приостанавливает проведение в Томской области досуговых мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 50 человек; работу детских оздоровительных центров и направление детей в другие регионы по приобретенным за бюджетный счет путевкам.





Также режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях на горячую линию Томской области по номеру телефона (3822) 515-616; при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений; соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.





Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также обмениваться информацией с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области.





Медучреждения должны оказывать приоритетную помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также пациентам старше 60 лет.





Сибирскому государственному медицинскому университету губернатор рекомендовал направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.





«Еще раз обращаюсь к томичам и жителям Томской области: в случае появления симптомов простудных заболеваний не занимайтесь самолечением и не посещайте медучреждений – вызывайте врача на дом», — сказал глава региона Сергей Жвачкин.





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