Режим повышенной готовности продлен в Томской области до 1 августа

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, до 1 августа мы не сможем проводить никаких массовых мероприятий, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Я не могу позволить себе быть популистом, потому что отвечаю за жизнь и здоровье миллиона человек. Каждый день штаб получает информацию о десятках новых случаев заражения. Причем сегодня это не завозные случаи, а семейные и бытовые очаги. К сожалению, люди устали, мы теряем страх перед болезнью, но она не отступает. Понимаю, очень тяжело соблюдать социальную дистанцию, обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах, но если мы хотим остановить эпидемию, другого пути у нас нет!

Губернатор напомнил, что людям в возрасте 65+ нужно соблюдать предельную осторожность. Для тех из них, кто работает, будет действовать автоматическое продление больничных листов при обращении работодателя в Фонд социального страхования.





В настоящее время департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту поручено «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только позволит эпидситуация. Для этого необходимо детально проработать и согласовать все нюансы работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.





«Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы, – сказал губернатор. – Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора».