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27 ноября,
2020
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Новости

Режим ограничений в Томской области продлили до следующего года

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 31 января. Кроме того, на время новогодних праздников в регионе будут действовать новые запреты.

Режим ограничений в Томской области продлили до следующего года

Ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает, –цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. – Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января. Мы продолжаем обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах, сохраняем самоизоляцию для людей в возрасте 65+ и запрет на массовые мероприятия.

Оперштаб также сохраняет рекомендацию работодателям перевести 30 % сотрудников на удаленный режим работы. 


Региону, по словам Сергея Жвачкина, удается держать под контролем ситуацию с количеством свободных коек для ковид-пациентов. Губернатор почеркнул, что в Томской области не будут останавливать работу предприятий, но с 18 декабря по 10 января проводить новогодние мероприятия в кафе и ресторанах запретят. Также с 18 декабря по 10 января для детей до 14 лет включительно запрещено посещение ТЦ с развлекательной инфраструктурой и кинотеатров без сопровождения. 


«Вместе с тем, конечно, эпидемия – это не повод для уныния и отказа от всех традиций, – отметил Сергей Жвачкин. – Мы живем в Сибири, и снежные городки, горки, санки, коньки, лыжи, ватрушки, сноуборды никто не запрещал и не собирается. На улице шансы заразиться минимальны, однако при этом не должно быть никакой толчеи и должны соблюдаться все санитарные требования в пунктах проката спортивного снаряжения и в раздевалках».


Напомним, обязательный масочный режим в России продлили до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. По более ранним документам обязательный масочный режим должен был действовать до 1 января 2021 года. Продлить режим решили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.


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