Режим ограничений в Томской области продлен до 31 марта
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб, продлил действующий в регионе режим ограничений до 31 марта. При этом глава области смягчил ряд действовавших ограничений и допустил досрочную отмену части других ограничительных мероприятий в случае значительного улучшения эпидемической ситуации.
«Благодаря вовремя принятым мерам, отлаженной работе системы здравоохранения, масочному режиму, ответственности людей, за минувший месяц нам удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию и добиться положительной динамики снижения заболеваемости, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Однако мы все понимаем, что нам помогли и аномальные холода, и то, что люди в новогодние праздники предпочли остаться дома, и конечно, то, что мы начали массовую вакцинацию. В то же время объем поставок вакцины в регион пока недостаточен, а риски очередной волны слишком велики, чтобы снимать ограничения. Поэтому мы сохраняем еще на два месяца, до 31 марта, обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия».
Жвачкин подчеркнул, что ограничения будут сниматься по мере улучшения ситуации.
«В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов – вместе с Минобрнауки мы ведем такую подготовительную работу. Кроме того, я принял решение разрешить выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Однако они обязательно должны быть согласованы с нашим профильным областным департаментом по спорту, проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и зрителей», — сказал губернатор.
По данным оперштаба, с начала пандемии коронавирус диагностировали у почти 28 тысяч жителей. В настоящее время лечение продолжают около 3 тысяч пациентов. Скончались, по официальным данным, 255 человек. В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечают, что Томская область входит в число регионов с низким темпом роста заболеваемости ковидом. На этой неделе в регионе впервые за долгое время подтвердили меньше 100 новых случаев ковида за сутки.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?