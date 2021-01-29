Режим ограничений в Томской области продлен до 31 марта

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб, продлил действующий в регионе режим ограничений до 31 марта. При этом глава области смягчил ряд действовавших ограничений и допустил досрочную отмену части других ограничительных мероприятий в случае значительного улучшения эпидемической ситуации.



«Благодаря вовремя принятым мерам, отлаженной работе системы здравоохранения, масочному режиму, ответственности людей, за минувший месяц нам удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию и добиться положительной динамики снижения заболеваемости, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Однако мы все понимаем, что нам помогли и аномальные холода, и то, что люди в новогодние праздники предпочли остаться дома, и конечно, то, что мы начали массовую вакцинацию. В то же время объем поставок вакцины в регион пока недостаточен, а риски очередной волны слишком велики, чтобы снимать ограничения. Поэтому мы сохраняем еще на два месяца, до 31 марта, обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия».



Жвачкин подчеркнул, что ограничения будут сниматься по мере улучшения ситуации.





«В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов – вместе с Минобрнауки мы ведем такую подготовительную работу. Кроме того, я принял решение разрешить выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Однако они обязательно должны быть согласованы с нашим профильным областным департаментом по спорту, проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и зрителей», — сказал губернатор.

