Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели во всех районах Иркутской области в связи с лесными пожарами, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В соседних регионах лесопожарная обстановка складывается еще более неблагоприятно, что является поводом для введения режима ЧС на территории всего Сибирского федерального округа», — отметили в пресс-службе.

К ликвидации сложных лесных пожаров в Иркутской области приступил самолет Бе-200 МЧС России. Ожидается прибытие самолета-танкера Ил-76, который сейчас занят на тушении лесных пожаров в регионах, где ситуация более сложная. 4 июля для тушения возгораний в лесах Иркутской области прибудут 50 парашютистов-десантников из Республики Тыва.

В Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье возобновились природные пожары. Как пишет Тайга.инфо, лес в Сибири горит на территории 200 тыс. га.





По данным «Авиалесохраны», в Красноярском крае горит 90,1 тыс. га леса, в Иркутской области — 16,3 тыс., в Забайкалье — 188 га, в Бурятии — 56 га. Кроме того, пожары зафиксированы в Томской области и Туве.





Российское отделение Greenpeace собирает подписи под обращением к правительству России с призывом принять срочные меры и не допустить повторения пожарной катастрофы прошлого года.









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