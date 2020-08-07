Режим ЧС ввели на севере Томской области из-за лесных пожаров

Режим «Чрезвычайная ситуация» ввели в лесах на севере Томской области из-за пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
На тушение пожаров в регионе Рослесхоз отправил 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны». Авиапожарные выехали в город Стрежевой, откуда сразу после прибытия направятся на тушение огня в лесах Александровского и Каргасокского районов.
«Решение направить федеральный резерв было принято в связи с прогнозом увеличения в Томской области классов пожарной опасности по условиям погоды. На севере региона ожидаются максимальные риски возникновения лесных пожаров», — пояснили в ведомстве.
По информации МЧС по Томской области, в три часа ночи 60 сотрудников отправились в Каргасокский район с необходимым оборудованием и снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
«Сегодня в северные районы региона направлена аэромобильная группировка томских спасателей. Привлеченный личный состав имеет большой опыт в ликвидации природных пожаров как на территории Томской области, так и в других регионах страны. Как только пожарные прибудут в Каргасокский район, они будут переброшены к очагам природных пожаров для их ликвидации», — сказал начальник управления МЧС по Томской области Олег Еременко.
Вчера, 6 августа 2020 года, в Томской области горели семь лесных пожаров на площади 473 га, три из которых произошли из-за «сухих гроз».
На утро, 7 августа, в Томской области действуют шесть природных пожаров: по два пожара в Верхнекетском и Каргасокском районах, по одному очагу – в Александровском и Колпашевском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 600 гектаров. Два очага – в Верхнекетском и Каргасокском районах – локализованы.
В настоящее время тушением пожаров занимаются сотрудники авиабазы, специалисты наземных лесопожарных служб департамента лесного хозяйства.
С первых дней августа в Томской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые способствуют возникновению и развитию лесных пожаров. В регионе продолжительное время наблюдался дефицит осадков, среднесуточная температура воздуха поднялась до отметки +30°С и выше.
С начала 2020 года в лесах Томской области произошло 142 пожара, охвативших 3132 га леса.
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