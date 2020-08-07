Режим ЧС ввели на севере Томской области из-за лесных пожаров

На тушение пожаров в регионе Рослесхоз отправил 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны». Авиапожарные выехали в город Стрежевой, откуда сразу после прибытия направятся на тушение огня в лесах Александровского и Каргасокского районов.

«Решение направить федеральный резерв было принято в связи с прогнозом увеличения в Томской области классов пожарной опасности по условиям погоды. На севере региона ожидаются максимальные риски возникновения лесных пожаров», — пояснили в ведомстве.

По информации МЧС по Томской области, в три часа ночи 60 сотрудников отправились в Каргасокский район с необходимым оборудованием и снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Вчера, 6 августа 2020 года, в Томской области горели семь лесных пожаров на площади 473 га, три из которых произошли из-за «сухих гроз».





На утро, 7 августа, в Томской области действуют шесть природных пожаров: по два пожара в Верхнекетском и Каргасокском районах, по одному очагу – в Александровском и Колпашевском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 600 гектаров. Два очага – в Верхнекетском и Каргасокском районах – локализованы.





В настоящее время тушением пожаров занимаются сотрудники авиабазы, специалисты наземных лесопожарных служб департамента лесного хозяйства.



С первых дней августа в Томской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые способствуют возникновению и развитию лесных пожаров. В регионе продолжительное время наблюдался дефицит осадков, среднесуточная температура воздуха поднялась до отметки +30°С и выше.





С начала 2020 года в лесах Томской области произошло 142 пожара, охвативших 3132 га леса.



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