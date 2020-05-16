Рейтинг популярности губернаторов в соцсетях: на каком месте Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин стал лидером по доле негативных сообщений в социальных сетях. К таким выводам пришли исследователи Центра политической конъюнктуры.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял 68 место (7546 сообщений). Он также вошел в лидеры по доле негативных сообщений в свой адрес в социальных сетях и занял второе место (28,21 %). На первом месте оказался глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В течение апреля пользователи российских соцсетей написали 2,89 млн постов с упоминанием глав российских регионов. В тройку самых популярных политиков вошли мэр Москвы Сергей Собянин (1,15 млн сообщений), глава Чечни Рамзан Кадыров (110 тысяч упоминаний) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (103 тысячи сообщений).

По данным центра политической конъюнктуры, соцсетями в России пользуются 70 млн человек — 48 % от всего населения страны. В основном публикации о главах регионах встречаются во «ВКонтакте» (33,41%), «Одноклассниках» (23,58 %) и на Facebook (17,09 %). Зачастую сообщения с упоминанием губернаторов носят нейтральный характер, однако также нередко встречаются и негативные сообщения. При этом негативных постов в адрес глав регионов в 4,5 раза больше, чем позитивных.





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