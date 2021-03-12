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12 марта,
2021
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Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние пять лет

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимального значения с 2016 года. По результатам опроса, проведенного «Левада-центром» (признан иноагентом), если бы выборы в Госдуму состоялись 14 марта, то за партию власти проголосовали бы 27% избирателей (от числа всех опрошенных). В августе 2016 года этот показатель находился на уровне 31%, в декабре 2019 года — на уровне 29%. 

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние пять лет

При этом по данным опроса продолжает расти электоральная популярность ЛДПР: в декабре 2019 года рейтинг составлял 8%, сейчас —  12%. На третьем месте с небольшим отрывом КПРФ – 10%. Рейтинг «Справедливой России» и до слияния с «Патриотами России» и «За правду», и после этого остается неизменным — 5% (данные и за ноябрь 2020 года, и за февраль 2021 года).

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. 

Кто сейчас представляет Томскую область в Госдуме и как эти депутаты голосуют по наиболее одиозным законам, смотрите здесь.

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние пять лет

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