Рейсы за границу возобновятся из Томска в июне

Перелеты по международным направлениям возобновятся из аэропорта Томска с 10 июня. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Также отмечается, что со 2 июня Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня — с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Республикой Маврикий, Марокко, Хорватией и Албанией. Перелеты будут осуществляться из московских аэропортов.





Ограничение на перелеты в Турцию и Танзанию «с учетом сложной эпидемиологической обстановки» продлено до 21 июня 2021 года включительно.





Напомним, за 2020 год пассажиропоток томского аэропорта упал более чем на 50%. Если за 2019 год аэропорт обслужил 759,2 тысячи человек, то за 2020 год пассажиропоток составил лишь 348,4 тысячи человек. Пассажиропоток на международных направлениях составил 16,6 тыс. человек, что в 3,2 раза меньше показателя 2019 года.





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