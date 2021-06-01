Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе возле Томска

UPD 19:35 В ДТП пострадали три человека: две женщины и один мужчина, сообщает облздрав. 37-летнюю женщину доставили в больницу скорой медпомощи, провели обследование и оказали помощь амбулаторно. В госпитализации пострадавшая не нуждалась. 57-летний мужчина и 61-летняя женщина от госпитализации отказались, медики оказали им разовую помощь на месте аварии.



Рейсовый автобус съехал в кювет возле села Малое Протопопово. Одного из пассажиров доставили в больницу, сообщает региональное УМВД.