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01 июня,
2021
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Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе возле Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

UPD 19:35 В ДТП пострадали три человека: две женщины и один мужчина, сообщает облздрав. 37-летнюю женщину доставили в больницу скорой медпомощи, провели обследование и оказали помощь амбулаторно. В госпитализации пострадавшая не нуждалась. 57-летний мужчина и 61-летняя женщина от госпитализации отказались, медики оказали им разовую помощь на месте аварии. 

Рейсовый автобус съехал в кювет возле села Малое Протопопово. Одного из пассажиров доставили в больницу, сообщает региональное УМВД.

Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе возле Томска

Авария произошла 1 июня около 16 часов на дороге Томск — Межениновка. Водитель рейсового автобуса потерял управление и съехал с дороги в кювет.

«В результате ДТП водителю автобуса оказана разовая медицинская помощь, один пассажир доставлен в медицинское учреждение для осмотра»,  — сообщает пресс-служба МВД. 

Сотрудники полиции сейчас работают на месте и устанавливают обстоятельства произошедшего. Число пассажиров автобуса не сообщается.

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