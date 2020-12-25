Рейс Томск — Ханты-Мансийск появится в январе 2021 года

В январе 2021 года из Томска можно будет улететь в Ханты-Мансийск. Новый рейс запускает авиакомпания NordStar.

Первый самолет вылетит из Томска в Ханты-Мансийск 14 января, сообщается на сайте NordStar. Компания планирует выполнять рейс один раз в неделю с последующим увеличением до двух раз. Направление появилось, потому что NordStar сохранила рейс Томск-Красноярск.





Указано, что самолет вылетит в Ханты-Мансийск в 10:30, а приземлится в 11:25. Продажа билетов на рейс уже открыта.





В пресс-службе NordStar добавляют, что рейсы по региональным направлениям будут выполняться на турбиновых самолетах ATR 42-500.





ПОДДЕРЖИ ТВ2

