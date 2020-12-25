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25 декабря,
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Рейс Томск — Ханты-Мансийск появится в январе 2021 года

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В январе 2021 года из Томска можно будет улететь в Ханты-Мансийск. Новый рейс запускает авиакомпания NordStar.

Рейс Томск — Ханты-Мансийск появится в январе 2021 года

Первый самолет вылетит из Томска в Ханты-Мансийск 14 января, сообщается на сайте NordStar. Компания планирует выполнять рейс один раз в неделю с последующим увеличением до двух раз. Направление появилось, потому что NordStar сохранила рейс Томск-Красноярск.


Указано, что самолет вылетит в Ханты-Мансийск в 10:30, а приземлится в 11:25. Продажа билетов на рейс уже открыта.


В пресс-службе NordStar добавляют, что рейсы по региональным направлениям будут выполняться на турбиновых самолетах ATR 42-500.


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