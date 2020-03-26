«Рейды по школам и ТЦ Томска»: в мессенджерах распространяют фейковую рассылку

В родительских чатах популярных мессенджеров распространяется сообщение о том, что в торговых центрах и школах сотрудники полиции проводят рейды, а после наказывают родителей задержанных детей. УМВД по региону сообщает, что рассылка является фейковой.





«Уважаемые родители!!! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо!», — говорится в рассылке.

