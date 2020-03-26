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26 марта,
2020
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«Рейды по школам и ТЦ Томска»: в мессенджерах распространяют фейковую рассылку

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

В родительских чатах популярных мессенджеров распространяется сообщение о том, что в торговых центрах и школах сотрудники полиции проводят рейды, а после наказывают родителей задержанных детей. УМВД по региону сообщает, что рассылка является фейковой.


«Уважаемые родители!!! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо!», — говорится в рассылке.

«Рейды по школам и ТЦ Томска»: в мессенджерах распространяют фейковую рассылку

В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах — родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!!», — пишут еще в одном сообщении рассылки.

УМВД по Томской области в свою очередь сообщает, что информация в сообщениях фейковая и недостоверная. Полицейские также предупреждают, что за распространение заведомо недостоверной общественнозначимой информации предусмотрена административная ответственность. 


«Томская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации», — добавили в УМВД. 

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