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11 мая,
2021
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Реверсивное движение введут на трассе Камаевка — Асино — Первомайское

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 15 мая на объекте реконструкции трассы Камаевка — Асино — Первомайское подрядчик приступит к устройству верхних слоев основания методом холодной регенерации. Движение транспорта на отдельных участках автодороги в это время будет организовано с проездом по одной полосе в реверсивном режиме. Календарный график выполнения работ предусматривает временные ограничения движения на двух участках одновременно с максимальным временем ожидания транспорта 20-30 минут

С 15 мая по 4 июня ограничение движения запланировано на участке протяженностью 2,4 км с 20-го по 22,4 км с максимальным временем ожидания 13 минут.


С 20 мая по 8 июня планируется ограничить движение на участке протяженностью 4,85 км с 30,5 по 35,35 км с максимальным временем ожидания 21 минута.


При благоприятных погодных условиях подрядчик планирует завершать работы на участках с опережением графика.


«В период дорожно-строительных работ автомобилистам необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться временными дорожными знаками. Приносим извинения за возможные неудобства и просим жителей и гостей региона заранее планировать маршрут своего пути. Актуальная информация о дальнейших ограничениях на объекте будет размещаться в СМИ», — отметил Юрий Баев.

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