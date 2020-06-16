Республика Тыва вторая в России по распространению коронавируса

156,4 случаев коронавируса приходится на 100 тысяч человек в Сибирском федеральном округе. За неделю показатель заболеваемости вырос на 35 пунктов. Общее число заболевших в Сибири составляет 26 964 человек, это 5% от общего числа по России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти. За неделю с 9 по 15 июня этот прирост довольно существенный (на 41,2 пункта), и достигает 365,8 пункта. 15 июня в РФ официально зафиксировано 537 тысяч 210 случаев коронавирусной инфекции.
Первое место по данному индексу в СФО у Республики Тыва. Там на 100 тысяч жителей отмечено уже 801,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос почти на треть, на 258,6 пункта. Более того, на 15 июня в Тыве — второй показатель заболеваемости по всей России.
Томская область за неделю ухудшила позиции и занимает седьмое место в списке сибирских регионов. Индекс прироста составляет 121,8 случаев на 100 тысяч человек.
Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс, где на 100 тысяч человек — 38,6 случаев COVID-19. Здесь индекс на 100 тысяч — более чем в 28 раз ниже, чем в Тыве. Как и неделю назад, по этому показателю регион уступает только Крыму (22,9 случая).
Наибольший процент выявленных случаев заболевания коронавирусом приходится на Красноярский край (25%), Новосибирскую (16%), Иркутскую (15%) области, Алтайский край (11%) и Республику Тыва (10%).
За неделю с 9 мая по 15 июня диагноз COVID-19 подтвердился еще у 6031 человека. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Хакасия. Здесь число заболевших за неделю увеличилось на 19% Самый высокий — в Республике Алтай, где стало на 53% больше людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
За неделю полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 3525 человек. Лидер по числу выздоровевших — Новосибирская область, здесь на этой неделе выписаны 807 человек.
Показатель летальности коронавируса по России составляет 1,32%. Во всех регионах Сибирского федерального округа этот показатель ниже. Самый высокий процент в Новосибирской области – 1,30%. Республика Алтай остаётся единственным регионом Сибири с нулевой летальностью с начала пандемии. Всего за неделю в Сибири, по официальным данным, от COVID-19 умерли 45 человек.
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