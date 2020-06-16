Республика Тыва вторая в России по распространению коронавируса

156,4 случаев коронавируса приходится на 100 тысяч человек в Сибирском федеральном округе. За неделю показатель заболеваемости вырос на 35 пунктов. Общее число заболевших в Сибири составляет 26 964 человек, это 5% от общего числа по России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти. За неделю с 9 по 15 июня этот прирост довольно существенный (на 41,2 пункта), и достигает 365,8 пункта. 15 июня в РФ официально зафиксировано 537 тысяч 210 случаев коронавирусной инфекции.





Первое место по данному индексу в СФО у Республики Тыва. Там на 100 тысяч жителей отмечено уже 801,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос почти на треть, на 258,6 пункта. Более того, на 15 июня в Тыве — второй показатель заболеваемости по всей России.





Томская область за неделю ухудшила позиции и занимает седьмое место в списке сибирских регионов. Индекс прироста составляет 121,8 случаев на 100 тысяч человек.



Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс, где на 100 тысяч человек — 38,6 случаев COVID-19. Здесь индекс на 100 тысяч — более чем в 28 раз ниже, чем в Тыве. Как и неделю назад, по этому показателю регион уступает только Крыму (22,9 случая).