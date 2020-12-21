Респираторный госпиталь во Дворце спорта откроется не раньше весны 2021 года

Сроки открытия респираторного госпиталя во Дворце спорта сдвинулись. Арендодателям разрешили продолжать работу до марта, хотя изначально они должны были съехать к 15 декабря.

«12 декабря к нам комиссия приходила. Мы просили оставить нас до конца месяца, но нам отказали. Даже договор аренды расторгли. Но спустя два дня сказали, что можем работать до Нового года, а спустя еще два дня, что мы остаться здесь до марта», — рассказали ТВ2 арендодатели.





Они уточнили, что большая часть магазинов закрылась. «Торговля упала, никто не приходит. Все думают, что тут уже больных принимают», — говорят владельцы.





Ранее сообщалось, что на базе Дворца спорта будет развернут госпиталь на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. По оценке замгубернатора Ивана Деева, перепланирование должно было занять около полутора месяцев.





«Будем закупать необходимое оборудование. Модульные конструкции будут возводиться на арене. Сама арена и часть, где находятся санитарные узлы в пространстве под рядами, будут отсечены специальными рольставнями. Это будет «красная зона». Приемный покой будет со стороны, где заезжают автомобили сегодня для разгрузки техники. Туда сможет заезжать автомобиль скорой медицинской помощи, там будет оборудована приемная зона. Все остальное будет «зеленой зоной», – пояснял Деев.



Организация респираторного госпиталя во Дворце спорта позволила бы обратно перепрофилировать другие лечебные учреждения. В частности, к обычной работе мог бы вернуться 4 роддом.





По данным оперштаба, накануне в Томской области было 33,9% свободных коек.





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