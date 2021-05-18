Респираторный госпиталь во Дворце спорта будет готов к лету
Строительные работы по оборудованию респираторного госпиталя во Дворце Спорта в Томске завершены, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«Задача резервного госпиталя во Дворце спорта — разгрузить действующие учреждения здравоохранения, чтобы они не прекращали оказывать плановую и профильную медицинскую помощь, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Готовность объекта — почти 100-процентная. Мы доводим проект до финальной стадии и закрываем здание на ключ. В случае наступления времени «Ч» весь необходимый медицинский персонал заступит на службу в течение 72 часов. Дай Бог, чтобы жителям Томской области этот объект не понадобился, но резерв мы должны иметь».
Во Дворце спорта завершены работы по укладке пола, монтажу перегородок и дверей, выполнены работы по электропитанию, слаботочным сетям, кислородоснабжению, установлена площадка для монтажа кислородных концентраторов. Завершается монтаж канализационных и вентиляционных систем.
Создан резерв лекарственных средств, расходных материалов из расчета на месяц работы госпиталя, сформирован запас средств индивидуальной защиты на базе областного аптечного склада: 12 500 комбинезонов, респираторов и бахил, 25 000 пар перчаток, 1 000 защитных очков и щитков. Проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования
Ранее сообщалось, что на базе Дворца спорта будет развернут госпиталь на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. По оценке замгубернатора Ивана Деева, перепланирование должно было занять около полутора месяцев. Организация респираторного госпиталя во Дворце спорта позволила бы обратно перепрофилировать другие лечебные учреждения. В настоящий момент в Томской области действует три ковидария: на базе медсанчасти №2, в Областной клинической и Томской районной больницах.
С начала пандемии ковид подтвердился у 32 тыс. 517 жителей, выздоровело 31 тыс. 458 человек, скончались 422 пациентов.
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