Респираторный госпиталь во Дворце спорта будет готов к лету

Новости

Строительные работы по оборудованию респираторного госпиталя во Дворце Спорта в Томске завершены, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Задача резервного госпиталя во Дворце спорта — разгрузить действующие учреждения здравоохранения, чтобы они не прекращали оказывать плановую и профильную медицинскую помощь, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Готовность объекта — почти 100-процентная. Мы доводим проект до финальной стадии и закрываем здание на ключ. В случае наступления времени «Ч» весь необходимый медицинский персонал заступит на службу в течение 72 часов. Дай Бог, чтобы жителям Томской области этот объект не понадобился, но резерв мы должны иметь».



Фото: администрация Томской области