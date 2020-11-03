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03 ноября,
2020
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Новости

Респираторный госпиталь откроется в Северном парке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Респираторный госпиталь будет открыт в здании новой поликлиники в Северном парке. Эту информацию на своей странице в Инстаграме опубликовала депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

«Новое современное здание через пару недель будет готово принять первых пациентов. Заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, ведется работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарственных препаратов. Открытие многопрофильной поликлиники откладывается, сейчас главная задача — помочь региону и томичам в борьбе с эпидемией», — написала Татьяна Соломатина. 


В комментариях она уточнила, что проходить лечение в больнице смогут все, кому нужно помощь.


«Сердце кровью обливается. Строили суперсовременное здание под клинику, но сейчас нужна другая помощь. Все пройдёт, надеюсь, и это тоже. Берегите себя», — отметила депутат.

Респираторный госпиталь откроется в Северном парке
Респираторный госпиталь откроется в Северном парке
Респираторный госпиталь откроется в Северном парке
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