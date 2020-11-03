Респираторный госпиталь откроется в Северном парке

Респираторный госпиталь будет открыт в здании новой поликлиники в Северном парке. Эту информацию на своей странице в Инстаграме опубликовала депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

«Новое современное здание через пару недель будет готово принять первых пациентов. Заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, ведется работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарственных препаратов. Открытие многопрофильной поликлиники откладывается, сейчас главная задача — помочь региону и томичам в борьбе с эпидемией», — написала Татьяна Соломатина.





В комментариях она уточнила, что проходить лечение в больнице смогут все, кому нужно помощь.





«Сердце кровью обливается. Строили суперсовременное здание под клинику, но сейчас нужна другая помощь. Все пройдёт, надеюсь, и это тоже. Берегите себя», — отметила депутат.