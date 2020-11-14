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14 ноября,
2020
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Респираторный госпиталь для ковид-пациентов откроется во Дворце спорта

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

Губернатор Сергей Жвачкин принял решение открыть респираторный госпиталь на базе Дворца спорта.


«Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Именно поэтому, учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворце спорта. Здание наиболее подходит для этих целей. Благодарен собственникам, которые мое предложение поддержали».


Глава региона, сообщил, что новый респираторный госпиталь будет развернут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек.


Уже через неделю в здании Дворца спорта на Красноармейской, 126 начнется переустройство — с установкой перегородок, монтажом кислорода и медоборудования.

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