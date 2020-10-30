Респираторный госпиталь для больных COVID-19 откроется на трех этажах ОКБ

Томская областная клиническая больница будет оказывать помощь пациентам с COVID-19. На трех этажах больницы (седьмом, восьмом и девятом) развернуты 200 коек для больных с COVID-19, из которых 180 многопрофильные и 20 реанимационные. Весь коечный респираторный фонд оснащен кислородом.

По словам врачей, среди пациентов, поступивших на госпитализацию в ОКБ, нередко после исследования выявляется коронавирусная инфекция.





«Раньше мы их отправляли на лечение в один из респираторных госпиталей Томска, теперь они будут проходить лечение в «красной зоне» ОКБ. Это позволит оказать необходимую помощь таким пациентам и по иному профилю», — уточнил главврач ОКБ Михаил Лукашов.





Отделения, которые ранее располагались на верхних этажах (терапевтическое, гематологическое, пульмонологическое и торакальная хирургия) продолжат функционировать на других этажах. Помощь пациентам этих отделений будет оказываться в полном объеме.





Михаил Лукашов отметил, что в больнице полностью соблюдены условия эпидемиологической безопасности — перекрыта вентиляция, поставлены шлюзы для дезинфекции. Потоки пациентов разведены, для перемещения больных с коронавирусной инфекцией выделены отдельные лестничные проходы и лифты. Предусмотрена и отдельная маршрутизация для медицинских работников «красной зоны».





По данным на 29 октября, в регионе было развернуто 1856 коек для коронавирусных больных, 917 из них оснащены доступом к кислороду, 200 коек обеспечены аппаратами ИВЛ. По данным обладминистрации, в регионе 39,4 % свободных коек.





За весь период в Томской области установлено 12 180 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8133. Госпитализированы больше тысячи человек.





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