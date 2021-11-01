В Томской области 19% свободных коек для лечения больных ковидом. В медсанчасти «Строитель» открывают ковидарий

С 1 ноября медико-санитарная часть «Строитель» вновь начала работу в качестве респираторного госпиталя для пациентов с COVID-19. Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости.

В медучреждение, рассчитанное на 75 коек, будут направляться на долечивание пациенты с пневмонией. Это позволит освободить места в других респираторных госпиталях.

«Сегодняшняя эпидситуация сложнее, чем была год назад, — отметила заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко. — 30 октября зафиксировано максимальное количество выявленных случаев COVID-19 - 249. В последнюю неделю фиксируется рост заболеваний в Каргасокском, Парабельском, Зырянском районах, по-прежнему сложной остается ситуация в Томске и Томском районе».

Сегодня на аппаратах кислородной поддержки находятся 195 пациентов, в прошлом году максимальное количество пациентов, одновременно получающих кислород с помощью кислородного концентратора, ИВЛ или НИВЛ, достигало 160.

Помощь профильным пациентам медико-санитарной части будет оказываться в соответствующих стационарных отделениях Северской клинической больницы Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства РФ и областной клинической больницы. Поликлиническое отделение медико-санитарной части «Строитель» продолжит свою работу в обычном режиме.

МСЧ «Строитель» перепрофилировалась под респираторный госпиталь дважды – в марте и сентябре 2020 года. За период работы специалисты пролечили здесь 809 пациентов с COVID-19 и 168 – с пневмонией и ОРВИ, было развернуто 85 коек. На сегодня в Томской области задействовано 3293 койко-места для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Свободными остаются 19%.