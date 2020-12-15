«Решит аукцион»: власти Томской области о месте под строительство нового кампуса

Окончательный участок для строительства нового студенческого кампуса еще не определен. Выбор будет сделан в результате аукциона. Однако власти региона не отказываются от планов развития левобережья.

«Тема создания кампуса идет с 2019 года. Мы сразу начали определяться под параметры, которые выдвинуло Министерство. Это 10-20 тысяч иностранных студентов, с возможным увеличением до 40 тысяч. Исходя из этого, определялась плотность застройки. Мы вышли на оптимальный параметр, что для этого нужно порядка 50-70 га земли», – сказал замгубернатора по экономике Андрей Антонов.





Он отметил, что второй важный момент – это пешая доступность кампуса. По его оценке, до кампуса студент должен пешком доходить за 30-40 минут, либо ездить общественным транспортом.





При определении участка под строительство специалисты проанализировали имеющиеся земельные участки вблизи четырех университетов. В частности, для строительства предлагались бывшие площади «Сибэлектромотора» на Кирова, однако эта земля сейчас принадлежит частным лица. Другим потенциальным участком является участок на левобережье, принадлежащий «Карьероуправлению».





Однако окончательно, территория, на которой будет строиться кампус, определится после аукциона. Он пройдет в 2021 году в рамках 44-ФЗ. Тогда же определится и конечная стоимость земельного участка.





В настоящее время стоимость строительства кампуса оценивается в 30-40 миллиардов рублей. Ректор ТГУ Эдуард Галажинский отметил, что кампус будет строиться в рамках государственно-частного партнерства. То есть, инвестор будет претендовать на возвращение вложенных средств в проект.





«Очень важно, чтобы территория давала постоянно окупаемость. Чтобы даже летом, была максимальная загрузка — это спортивные, оздоровительные мероприятия. Район должен быть внедрен в город», — отметил Антонов. По его словам, в любом случае власти региона нацелены на развитие территории левого берега Томи.





«Независимо от того, будет или не будет кампус, нам нужно решать вопросы транспортного развития. Мы обсуждаем пешеходный мост, есть идея по канатной дороге. Когда-то нужно будет решать вопрос по третьему мосту, левобережной дороге», — сказал Антонов, добавив, что за счет только средств бюджета Томской области решить эти вопросы невозможно.