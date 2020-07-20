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20 июля,
2020
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Репетицию всеобщей тревоги в Томске перенесли на 28 июля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Репетицию всеобщей тревоги в Томске перенесли с 23 на 28 июля. Перенос обусловлен проведением ЕГЭ 23 числа, уточняет пресс-служба мэрии.

Сигнал «Внимание всем» сработает в Томске 28 июля в 15 часов. Он продлится около минуты. Комплексные проверки проведут с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов.


Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10-ти общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение.


Ранее отмечалось, что к 2030 году не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием таких систем.

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