Репетиция всеобщей тревоги пройдет в Томске 28 июля

28 июля в 15 часов в Томске сработает сигнал «Внимание всем». Он продолжится около минуты. Комплексные проверки проведут с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов.





Мероприятие пройдет в рамках проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.





Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10-ти общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение.