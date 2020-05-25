Рентгенологи горбольницы № 3: «Мы не получили доплаты за работу с ковид-пациентами»

В редакцию ТВ2 обратились сотрудники рентгенологического отделения городской клинической больницы № 3. Медики жалуются, что не получили обещанные президентом РФ доплаты за работу с ковид-пациентами, хотя делали снимки легких людям с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Президентские выплаты за работу с ковид-пациентами не получили семь лаборантов. В марте у нас официально зарегистрировали человека с коронавирусом и я получили премию за работу с COVID в 4,3 тысячи рублей, за апрель — 6,2 тысячи рублей. Но в облздраве объяснили, что это стимулирующая надбавка. Из выплат, обещанных президентом, мы не получили ни рубля, — возмущается сотрудница отделения. — Во второй медсанчасти врачи жаловались — им выплатили, медсестры нашего инфекционного отделения жаловались — им выплатили, нам не выплатили ничего. Хотя мы, рентген-лаборанты, ходим в инфекционное отделение и делаем снимки пациентам, у которых диагноз COVID-19!

Медик добавила, что рентгенологи звонили с жалобой на горячую линию по коронавирусу в Москву и писали коллективное обращение в департамент здравоохранения Томской области. В облздраве обещали ответить в течение 10 дней, однако время прошло, а ответа и выплат нет до сих пор.





Журналист ТВ2 обратился за комментарием к главврачу горбольницы № 3 Андрей Кошелю. Через сотрудника приемной Кошель передал, что доплаты рентгенологам не положены, так как они не работали с больными коронавирусом.





За более подробным разъяснением главврач посоветовал обратиться в департамент здравоохранения Томской области, что мы и сделали — отправили в департамент официальный запрос, ответ на который надеемся получить в ближайшее время.





118 миллионов рублей выделено Томской области на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом. Для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, а для младшего — 25 тысяч рублей. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тысяч рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тысяч рублей.





Власти региона отчитались о том, что выплаты произведены, однако многие медработники жалуются, что выплаты получили только те, кто работает непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией, а риски и повышенная нагрузка при этом не учитываются. Подробнее об этом читайте в материале «Риск есть, а денег нет»: сотрудники скорой жалуются, что не получили президентские выплаты.



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