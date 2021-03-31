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31 марта,
2021
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Ремонтные бригады локально устраняют разрушения дорог в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ремонтные бригады приступили к локальному устранению разрушения дорожного полотна с применением технологий всесезонных асфальтобетонных смесей, сообщает мэрия. В понедельник работы по устранению дефектов проводились на участках дорог пл. Транспортной, перекрестке Комсомольский – Сибирская, ул. Транспортная.


«Пока мы можем только локализовать дефект, чтобы не допустить дальнейшего разрушения проезжей части, а также устранить участки, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения», – отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

В мае сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства приступят к оценке состояния дорог, отремонтированных в предыдущие годы, для выявления возможных дефектов. Подрядные организации готовы устранять их за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.


Масштабный текущий ремонт дорог этого сезона с применением горячих «классических» асфальтовых смесей планируется начать не раньше третьей декады апреля – первой декады мая, когда начнут работать асфальтовые заводы и установится положительная температура воздуха.

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