Ремонтные бригады локально устраняют разрушения дорог в Томске

«Пока мы можем только локализовать дефект, чтобы не допустить дальнейшего разрушения проезжей части, а также устранить участки, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения», – отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Ремонтные бригады приступили к локальному устранению разрушения дорожного полотна с применением технологий всесезонных асфальтобетонных смесей, сообщает мэрия. В понедельник работы по устранению дефектов проводились на участках дорог пл. Транспортной, перекрестке Комсомольский – Сибирская, ул. Транспортная.

В мае сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства приступят к оценке состояния дорог, отремонтированных в предыдущие годы, для выявления возможных дефектов. Подрядные организации готовы устранять их за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.





Масштабный текущий ремонт дорог этого сезона с применением горячих «классических» асфальтовых смесей планируется начать не раньше третьей декады апреля – первой декады мая, когда начнут работать асфальтовые заводы и установится положительная температура воздуха.