Ремонт тротуаров на Красноармейской и Яковлева обещают закончить к октябрю

Сейчас ремонт тротуаров на участках ул. Яковлева и Красноармейской от Пушкина до Сибирской выполняют семь бригад: две из них вскрывают старое асфальтовое покрытие и выравнивают основание под тротуары, остальные – укладывают плитку. В ближайшее время планируется завести на объекты еще одну бригаду.

Вячеслав Черноус акцентировал внимание, что нужно сделать все, чтобы горожане могли беспрепятственно пройти в необходимом направлении. Сейчас подрядчик выполнил это требование на участке от Сибирской до Пушкина – работы ведутся таким образом, что с одной из сторон улиц всегда остается путь для томичей. Также отремонтированы пять наиболее проблемных участков Яковлева, например, от дома № 23 до пересечения с ул. Ачинской. Раньше на этом отрезке улицы отсутствовал тротуар, теперь появился комфортный путь, в том числе, к школе.

«Мы понимаем, что такой масштабный ремонт тротуаров приносит жителям Томска неудобства, но он необходим. Раньше у нас было пять участков на ул. Яковлева, по которым фактически невозможно было пройти. Теперь там удобная и широкая пешеходная зона – более 2,5 метров. На сегодняшний день работы по обустройству тротуаров на Красноармейской и Яковлева выполнены на 60%. Мы добились от подрядчика, чтобы добавили бригады, и рассчитываем завершить объекты к концу сентября», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус.

Напомним, работы по ремонту тротуаров на ул. Красноармейской и Яковлева в Томске ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данных объектах работают компании «Армстрой», «СибСтройНова» и «Интерстрой».