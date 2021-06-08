Добрые новости
08 июня,
2021
Новости

Ремонт трамвайных путей начнется в Томске 15 июня

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томске начнется ремонт трамвайных путей по пр. Комсомольскому на участке от пр. Фрунзе до ул. Лебедева и на пересечении пр. Комсомольского и ул. Лебедева. Первый этап пройдет с 15 июня по 18 июля. Работа трамваев отдельных маршрутов будет приостановлена. 


Во время первого этапа ремонта трамваи маршрута № 2 будут курсировать по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», № 3 «ст. Восточная - пл. Батенькова». Трамваи маршрутов №№ 1, 4 и 5 работать не будут. 


Второй этап ремонта запланирован на период с 19 июля до 31 июля. В это время трамваи «двойки» будут ездить по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», «пятерки» – «пл. Южная – пр. Комсомольский – ул. Лебедева – пл. Батенькова». Работа трамваев маршрутов №№ 1, 3 и 4 будет приостановлена. 


Горожан просят заранее выбирать маршруты своего передвижения по городу. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2. Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.