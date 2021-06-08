Ремонт трамвайных путей начнется в Томске 15 июня

В Томске начнется ремонт трамвайных путей по пр. Комсомольскому на участке от пр. Фрунзе до ул. Лебедева и на пересечении пр. Комсомольского и ул. Лебедева. Первый этап пройдет с 15 июня по 18 июля. Работа трамваев отдельных маршрутов будет приостановлена.





Во время первого этапа ремонта трамваи маршрута № 2 будут курсировать по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», № 3 «ст. Восточная - пл. Батенькова». Трамваи маршрутов №№ 1, 4 и 5 работать не будут.





Второй этап ремонта запланирован на период с 19 июля до 31 июля. В это время трамваи «двойки» будут ездить по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», «пятерки» – «пл. Южная – пр. Комсомольский – ул. Лебедева – пл. Батенькова». Работа трамваев маршрутов №№ 1, 3 и 4 будет приостановлена.





Горожан просят заранее выбирать маршруты своего передвижения по городу.





ПОДДЕРЖИ ТВ2. Мы пишем о том, что важно.

