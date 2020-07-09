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09 июля,
2020
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Ремонт дорожного полотна на Мокрушинском переезде начнется в середине июля

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ремонтные работы на Мокрушинском переезде стартуют 13 июля. Подходы и подъезды к ж/д переезду будут отремонтированы в рамках строительства транспортной развязки с железной дорогой Тайга-Томск 76 км.

Ремонт дорожного полотна на Мокрушинском переезде начнется в середине июля
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Сейчас продолжаются ремонтные работы на Степановском переезде. Здесь заменят на новые три резинокордовых настила, выполнят асфальтирование подходов к ж/д переезду, устройство и асфальтирование пешеходных дорожек с укладкой тактильной плитки на подходах к железнодорожным путям. Стоимость работ составит 2,8 млн рублей.


Также в ближайшее время подрядчик проведет ямочный ремонт на ж/д переездах на пр. Ленина (вблизи ул. Нижне-Луговая). С сегодняшнего дня подрядчики РЖД приступили к ремонтным работам на переезде в районе ул. Ижевская.

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