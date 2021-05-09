Ремонт дорог по нацпроекту стартовал в Томске

В Томске стартовал ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.





Так, сотрудники «Томской строительной компании» начали работы на пр. Ленина в направлении от ул. Дальне-Ключевской в сторону пер. Батенькова, по ул. Яковлева от ул. Пушкина в сторону ул. Красноармейской и на ул. Красноармейской на отрезке от дома № 123а до пл. Южной. Бригады демонтируют прежнее дорожное покрытие и бордюрные камни.





В ближайшее время подрядчики выйдут на ул. Нахимова. В этом же году в Томске в рамках нацпроекта также будут отремонтированы участки ул. Красноармейской, Б. Куна, Ломоносова, Социалистической, Басандайской, Богашевского тракта.





На ремонт дорог в текущем году в целом будет затрачено 734 миллиона рублей, из которых 367 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 121,3 миллиона — областного, 247,5 миллиона рублей — городского.





В рамках ремонта на дорогах пройдет фрезерование, замена асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части. Использовать дорожники будут для выравнивания в том числе полимерное дисперсное армирование, для верхнего слоя будут использоваться щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси.





Также в рамках ремонта дорог специалисты произведут ремонт и замену бортовых камней, частичный ремонт пешеходных тротуаров с применением тротуарной плитки и асфальтобетонных смесей. Кроме того, дорожники проведут на участках ремонт колодцев, установят люки плавающего типа, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.