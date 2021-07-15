Ремонт дорог по губернаторской программе завершится в Стрежевом

Улицы Авиаторов, Промысловая и Ермакова в Стрежевом будут приведены в нормативное состояние в 2021 году, сообщается на сайте администрации Томской области.

Ремонт улиц Промысловой (протяженность — 1,6 километров) и Ермакова (638 метров) завершился на 95%. Дорожники уложили два слоя асфальта и сейчас занимаются примыканиями и обочинами. Следующим этапом станет нанесение разметки. Дорожное покрытие на улице Авиаторов (протяженность почти два километра), ведущей к аэропорту, готов на 70%. Уже снято изношенное покрытие, уложен выравнивающий слой и завершается укладка верхнего слоя асфальта.

«Стрежевой в этом году направил на ремонт местных дорог 45,5 миллиона рублей. Из них 12,5 миллиона — субсидия по губернаторской программе «Дороги» и 33 миллиона — подарок губернатора Сергея Жвачкина стрежевчанам к 55-летию северной столицы региона, которое мы все отметим в сентябре», — отмечает заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

За время действия губернаторской программы «Дороги» с 2016 по 2020 год в Стрежевом отремонтировано 4,2 километра местных дорог. На эти цели направлен 61 млн. рублей. Из них почти 52 млн. рублей выделено из областного бюджета, а 9,4 млн. рублей — из местного.

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