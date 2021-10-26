Ректор ТУСУРа Виктор Рулевский и активистка Екатерина Радионова получили мандаты депутатов облдумы

Избирательная комиссия Томской области провела заседание, на котором передала вакантные мандаты депутатов облдумы. Их получили ректор ТУСУРа Виктор Рулевский, который баллотировался от ЕР, и активистка Екатерина Радионова от партии «Новые люди», сообщается на сайте облизбиркома.
Виктору Рулевскому достался мандат Владимира Кравченко. Сам Кравченко вновь стал сенатором от региона и сложил с себя депутатский мандат.
На прошедшем заседании облдумы мандат сложила и депутат от «Новых людей» Алина Горобец. Лидеры партийного списка Александр Цин-Дэ-Шань и Ксения Старикова также от него отказались, оставшись в Думе Томска. В результате мандат перешел 16 группе, получившей третий результат на этих выборах (12%), которую возглавляла депутат Думы Томского района от «Новых людей» Екатерина Радионова.
Напомним, в Думу Томской области входят 42 депутата. 21 избирается по спискам, еще 21 по одномандатным округам. По итогам голосования ЕР победила на 19 округах, также победу одержала Галина Немцева от "Справедливой России — Патриотов за правду" и Павел Юденко от КПРФ. В целом, места в областной Думе распределись следующим образом:
♦«Единая Россия» — 27 депутатов;
♦КПРФ — 7 депутатов;
♦ЛДПР — 3 депутата;
♦«Справедливая Россия» — 3 депутата;
♦«Новые люди» — 2 депутата.