Ректор ТУСУРа Виктор Рулевский и активистка Екатерина Радионова получили мандаты депутатов облдумы

Избирательная комиссия Томской области провела заседание, на котором передала вакантные мандаты депутатов облдумы. Их получили ректор ТУСУРа Виктор Рулевский, который баллотировался от ЕР, и активистка Екатерина Радионова от партии «Новые люди», сообщается на сайте облизбиркома.

Виктору Рулевскому достался мандат Владимира Кравченко. Сам Кравченко вновь стал сенатором от региона и сложил с себя депутатский мандат.

На прошедшем заседании облдумы мандат сложила и депутат от «Новых людей» Алина Горобец. Лидеры партийного списка Александр Цин-Дэ-Шань и Ксения Старикова также от него отказались, оставшись в Думе Томска. В результате мандат перешел 16 группе, получившей третий результат на этих выборах (12%), которую возглавляла депутат Думы Томского района от «Новых людей» Екатерина Радионова.