Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал врио президента Российской академии образования

Ранее, в федеральных телеграм-каналах, в том числе и у «Честного детектива» Петрова, появилась информация о том, что ректор ТГУ Эдуард Галажинский может в ближайшее время стать врио губернатора Томской области. Слухи о скорой отставке Сергея Жвачкина муссируются в Томске уже почти год.

Эдуард Галажинский 1968 года рождения, в настоящий момент ему 52 года. Доктор психологических наук, профессор, действительный член Российской академии образования. Эдуард Галажинский закончил исторический факультет ТГУ. С 1998 года работал директором Центра социально-психологического образования ТГУ, заместителем декана по учебной работе. В 2005–2012 годах – декан факультета психологии ТГУ. Работает ректором ТГУ с ноября 2013 года. До этого чуть более полугода он работал первым проректором ТГУ и исполнительным директором Программы развития ТГУ на 2010–2019 годы.





Ранее ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал героем спецпроекта «Вместе», который запустили издание «Такие дела» и Благотворительный фонд Владимира Потанина. Посмотреть видео можно здесь.