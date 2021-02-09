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09 февраля,
2021
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Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал врио президента Российской академии образования

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора ТГУ Эдуарда Галажинского временно исполняющим обязанности президента Российской академии образования (РАО). Ранее Галажинский был вице-президентом РАО.

Эдуард Галажинский
Эдуард Галажинский
Фото: ТГУ

Ранее, в федеральных телеграм-каналах, в том числе и у «Честного детектива» Петрова, появилась информация о том, что ректор ТГУ Эдуард Галажинский может в ближайшее время стать врио губернатора Томской области. Слухи о скорой отставке Сергея Жвачкина муссируются в Томске уже почти год.

Эдуард Галажинский 1968 года рождения, в настоящий момент ему 52 года. Доктор психологических наук, профессор, действительный член Российской академии образования. Эдуард Галажинский закончил исторический факультет ТГУ. С 1998 года работал директором Центра социально-психологического образования ТГУ, заместителем декана по учебной работе. В 2005–2012 годах – декан факультета психологии ТГУ. Работает ректором ТГУ с ноября 2013 года. До этого чуть более полугода он работал первым проректором ТГУ и исполнительным директором Программы развития ТГУ на 2010–2019 годы. 


Ранее ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал героем спецпроекта «Вместе», который запустили издание «Такие дела» и Благотворительный фонд Владимира Потанина. Посмотреть видео можно здесь.

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