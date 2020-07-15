Ректор СибГМУ: студенты могут пройти практику дистанционно

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Ректор СибГМУ Ольга Кобякова в ответ на коллективную жалобу студентов об организации практики издала приказ о том, что теперь ее можно пройти дистанционно. Об этом ректор написала в своем телеграм-канале и там же выложила сам приказ.

«В этом году летняя производственная практика пришлась на период распространения новой коронавирусной инфекции и поэтому имеет ряд особенностей и сложностей. Вместе с тем, с самого начала практика носила сугубо добровольный характер, — пишет Ольга Кобякова. — Те из студентов, которые не имеют возможность или не хотят пройти практику сейчас, вольны перейти на индивидуальный учебный план и сделать это позже. Для этого нужно просто обратиться в деканат своего факультета. Это не приводит к отчислению или прекращению выплаты стипендии».

Фото: Валерий Доронин

Студенты СибГМУ жаловались, что несмотря на пандемию, их всех направили на прохождение производственной практики в больницы, выдав каждому по 2 марлевых маски на 6 недель. «При этом во многих отделениях регулярно появляются больные коронавирусной инфекцией, о чем становится известно спустя минимум сутки после поступления. А если больной поступил на выходных, то и спустя 2-3 дня. И все это время он представляет опасность для всех людей, находящихся в отделении. В том числе для студентов и их родных», — говорилось в жалобе.

В ответ на это Кобякова сообщает, что никто из обучающихся не был направлен для прохождения практики в респираторные госпитали для борьбы с COVID-19. «Те студенты, которые решили пройти практику сейчас, обеспечиваются университетом средствами индивидуальной защиты», — отмечает ректор вуза.