Ректор СибГМУ рассказала сколько получили врачи, которые работают с COVID-19

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова не так давно завела личный Telegram-канал и теперь регулярно докладывает там о работе респираторного госпиталя, в котором лечат больных с COVID-19. В частности она сообщила о том, сколько реально «на руки» получили сотрудники респираторного госпиталя за период с 16 по 31 мая на одну ставку.

Со слов Ольги Кобяковй, зарплата состоит из трёх частей:

1. Собственно оплата отработанных часов с учетом ночных, выходных и других компенсационных выплат.

2. Выплаты по 484 постановлению Правительства. Они же –«президентские». Их размер не зависит от отработанного времени. Не облагаются подоходным налогом.

3. Выплаты по 415 постановлению Правительства. За фактически отработанное время.