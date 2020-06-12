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12 июня,
2020
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Ректор СибГМУ рассказала сколько получили врачи, которые работают с COVID-19

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова не так давно завела личный Telegram-канал и теперь регулярно докладывает  там о работе респираторного госпиталя, в котором лечат больных с COVID-19. В частности она сообщила о том, сколько реально «на руки» получили сотрудники респираторного госпиталя за период с 16 по 31 мая на одну ставку.

Ректор СибГМУ рассказала сколько получили врачи, которые работают с COVID-19

Со слов Ольги Кобяковй, зарплата состоит из трёх частей:

1. Собственно оплата отработанных часов с учетом ночных, выходных и других компенсационных выплат. 

2. Выплаты по 484 постановлению Правительства. Они же –«президентские». Их размер не зависит от отработанного времени. Не облагаются подоходным налогом. 

3. Выплаты по 415 постановлению Правительства. За фактически отработанное время. 

Ректор СибГМУ рассказала сколько получили врачи, которые работают с COVID-19
Фото: Ольга Кобякова

Напомним, что 16 мая в респираторный госпиталь Сибирского государственного медицинского университета поступили первые пациенты с COVID-19.


Госпиталь рассчитан на 90 коек и в него поступают пациенты из Медсанчасти №  2, Городской больницы № 3 им. Б. И. Альперовича и других центральных районных больниц Томской области. 



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