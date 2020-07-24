Ректор СибГМУ рассказала о третьем месяце работы респираторного госпиталя

81 пациент с диагнозом «коронавирус» находится в госпитале СибГМУ. У 67 человек симптомы пневмонии. Свободными остаются девять коек, сообщила в своем Телеграм-канале ректор вуза Ольга Кобякова.

Ольга Кобякова рассказала, что в реанимации находятся восемь пациентов. Из них четыре пациента на инвазивной ИВЛ, два – на неинвазивной.

«Особое внимание уделяется шести «лежачим» пациентам, тяжесть состояния которых обусловлена сопутствующими заболеваниями и возрастом», — отметила Ольга Кобякова.





Также ректор рассказала, что из-за сезонных работ в госпитале на неделю отключили горячую воду.





«В целом госпиталь функционирует в плановом режиме. Больные довольны. Хвалят персонал, условия и еду. Общее впечатление по эпидситуации в нашем городе. Накал спадает. Медленно, но верно. В нашем и других респираторных госпиталях «гуляют» койки. Это наш медицинский жаргон, означающий наличие свободных мест в стационарах. Скорая помощь работает с меньшим напрягом. Менее 500 выездов в сутки. На линии 38 бригад, которые вполне справляются», — написала Ольга Кобякова.





В конце она отметила, что «осталось чуть-чуть, и скоро эпидемия отступит».





Общее число заболевших в Томской области с начала пандемии составляет 3717 человек. Выздоровели 2156 человек. Скончались 28 пациентов.