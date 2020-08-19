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19 августа,
2020
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Ректор СибГМУ Ольга Кобякова покинула свой пост

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

Ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова покинула свой пост, СибГМУ она руководила шесть лет. Об этом экс-ректор сообщила в своем телеграм-канале. 

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова покинула свой пост
Фото: Ольга Кобякова

Ольга Кобякова написала, что получила новое предложение о работе и ей придется покинуть Томск. Она возглавит Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, который находится в Москве. 

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова покинула свой пост

«Шесть последних лет я руководила лучшим медицинским вузом России. На самом деле, вся моя жизнь так или иначе связана с университетом. Я переступила его порог 16-летней первокурсницей в далеком 1991 году. Решение не было для меня простым, но я приняла его самостоятельно и осознанно. Нужно выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. Самая важная задача, которая стоит передо мной, участие в информатизации отрасли здравоохранения», — написала Ольга Кобякова. 


Должность исполняющего обязанности ректора СибГМУ занял доктор медицинских наук Евгений Куликов, работавший в университете проректором по научной работе и последипломной подготовке.


Ольга Кобякова в 1999–2002 годах работала врачом Томской областной клинической больницы. В 2003-м стала главным терапевтом департамента здравоохранения Томской области, в 2006-м — заместителем начальника департамента здравоохранения Томской области по лечебно-профилактической работе, с 2009-го — начальником управления фармации Томской области. В 2010-м возглавила департамент здравоохранения Томской области. Последние шесть лет была ректором Сибирского государственного медицинского университета.


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