Рекорды по заболевшим за сутки в России и в Томской области: данные по ковиду на 28 января

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 421 жителя Томской области, 436 человек выздоровели, сообщается о трех умерших, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
«Сегодня мы зафиксировали рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии — более четырехсот! –— сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в «красных» зонах не заполнен и наполовину. Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши колл-центры. Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий — профилактика».
Общее число заболевших в Томской области на 28 января, по официальным данным, составляет 65 952 человека, выздоровели — 61 909. Скончались от COVID-19 в регионе, по официальным данным, 702 человека. В данной статистике не учитывается Северск. Там по состоянию на 28 января за все время зарегистрировано 18 137 подтвержденных случаев COVID-19, 17 391 человек — выздоровели.
По официальным данным, в России за сутки коронавирусом заразились 98 040 человек. Это новый рекорд. Выздоровели — 29 506. Скончались — 673 пациента.
Заболеваемость ковидом в Томской области стала расти на этой неделе. Областные власти предполагают, что пик, вызванный омикроном, придётся на февраль — март.
На сегодняшний день выявлены еще десять случаев заболевания новым штаммом «омикрон». Двое из заболевших прибыли из других регионов России, место инфицирования других заболевших не установлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день у всех заболевших состояние удовлетворительное. Все заболевшие своевременно изолированы.