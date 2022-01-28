Рекорды по заболевшим за сутки в России и в Томской области: данные по ковиду на 28 января

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 421 жителя Томской области, 436 человек выздоровели, сообщается о трех умерших, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

«Сегодня мы зафиксировали рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии — более четырехсот! –— сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в «красных» зонах не заполнен и наполовину. Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши колл-центры. Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий — профилактика».

Общее число заболевших в Томской области на 28 января, по официальным данным, составляет 65 952 человека, выздоровели — 61 909. Скончались от COVID-19 в регионе, по официальным данным, 702 человека. В данной статистике не учитывается Северск. Там по состоянию на 28 января за все время зарегистрировано 18 137 подтвержденных случаев COVID-19, 17 391 человек — выздоровели.

По официальным данным, в России за сутки коронавирусом заразились 98 040 человек. Это новый рекорд. Выздоровели — 29 506. Скончались — 673 пациента.