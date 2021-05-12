Реконструкция взлетно-посадочной полосы томского аэропорта начнется летом

Власти Томской области планируют, что летом 2021 года начнутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта. Сегодня замгубернатора Игорь Шатурный оценил, в каком темпе ведутся ремонтные работы.

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы включает новое искусственное покрытие, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям.





Представители подрядной организации (ЗАО «СУ ТДСК») рассказали вице-губернатору о ходе строительства аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта и очистных сооружений. На объектах выполнены земляные работы и возведение фундамента. На стройплощадке КПП установлен металлокаркас здания.





В здании основной аварийно-спасательной станции завершаются устройство наружных стен и перегородок, монтаж витражей, окон, молниеотводов, деформационных швов, выполняются кровельные работы. На здании очистных сооружений поверхностного стока строители занимаются монтажом металлических конструкций каркаса и кирпичной кладкой наружных стен. Выполнены работы на центрально-распределительном пункте и трансформаторных подстанциях.





Также подрядчики ведут монтаж асфальтобетонного завода для устройства искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы и завоз инертных материалов. Продолжаются прокладка кабелей связи и монтаж колодцев.





Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2019 году. Стоимость контракта составила 2,8 миллиарда рублей.





«В 2021 году в сфере строительства планируется закончить в аэропорту Богашево новую взлетно-посадочную полосу, которая будет отвечать всем мировым стандартам. Томск сможет принимать и обслуживать любые типы воздушных судов», — говорил глава ТДСК Александр Шпетер.





Он подчеркивал, что вести работы без закрытия аэропорта крайне сложно. Губернатор Томской области называл эти меры крайне нежелательными. Замгубернатора Игорь Шатурный уточнил, что точная информация о работе аэропорта в период ремонта появится тогда, когда начнется реконструкция.





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