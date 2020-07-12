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12 июля,
2020
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Реконструкция сетей в районе Телецентра выполнена на 40 процентов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Работы по реконструкции муниципальных сетей в районе Телецентра выполнены на 40 процентов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя мэра по городскому хозяйству Владимира Брюханцева. На проведение работ из бюджета города выделено больше 100 млн рублей.

Реконструкция сетей в районе Телецентра выполнена на 40 процентов
Фото: пресс-служба мэрии Томска

Работы в квартале, ограниченном ул. Пушкина – ул. Яковлева – пер. Пушкина и ул. Партизанской, начались в мае. Подрядчик — ЗАО «СМП-95». Общая протяженность сетей, которые будут реконструированы, составляет 2,4 км.


По словам Владимира Брюханцева, данный участок сетей строился в 70-е годы и находился в ветхом состоянии. Ежегодно здесь фиксировалось до 60 повреждений, приходилось постоянно проводить раскопки, жители длительное время были без горячей воды.


Сейчас подрядчик выполняет работы по выносу сетей, демонтаж старых и устройство новых тепловых камер, осуществляет разработку  траншей и укладывает новые трубопроводы. 


«ТомскРТС» также ремонтирует подводящие сети, муниципалитет реконструирует внутриквартальные трубопроводы. Проект предусматривает не только замену сетей, но и полное восстановление нарушенного благоустройства.


Работы должны закончиться к 15 сентября 2020 года.

Реконструкция сетей в районе Телецентра выполнена на 40 процентов
Фото: пресс-служба мэрии Томска
Реконструкция сетей в районе Телецентра выполнена на 40 процентов
Фото: пресс-служба мэрии Томска
Реконструкция сетей в районе Телецентра выполнена на 40 процентов
Фото: пресс-служба мэрии Томска

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