Реконструкция подстанции и ремонт взлетно-посадочной: что ждет томский аэропорт в 2021 году

В 2021 году «Россети» проведут реконструкцию обслуживающей томский аэропорт подстанции. Также будет закончен ремонт взлетно-посадочной полосы.

«В рамках реконструкции подстанции планируется ввод в работу двух силовых трансформаторов, нового комплектного распределительного устройства. Мощность подстанции увеличится более чем на 40 %, что обеспечит условия для развития авиаузла и близлежащих поселков. Кроме того, это внедрение комплекса цифровых решений, позволяющих реализовать дистанционное наблюдение и управление объектом», — сообщают «Россети». Стоимость работ оценивается в 225 миллионов рублей.





Сейчас томский аэропорт запитан от двух подстанций. Существующая схема позволит реализовать проект без ограничений потребителей.





Завершат работы в 2022 году. Планируется, что установка нового оборудования создаст резерв мощности и повысит надежность электроснабжения потребителей.