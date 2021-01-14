Реконструкция подстанции и ремонт взлетно-посадочной: что ждет томский аэропорт в 2021 году
В 2021 году «Россети» проведут реконструкцию обслуживающей томский аэропорт подстанции. Также будет закончен ремонт взлетно-посадочной полосы.
«В рамках реконструкции подстанции планируется ввод в работу двух силовых трансформаторов, нового комплектного распределительного устройства. Мощность подстанции увеличится более чем на 40 %, что обеспечит условия для развития авиаузла и близлежащих поселков. Кроме того, это внедрение комплекса цифровых решений, позволяющих реализовать дистанционное наблюдение и управление объектом», — сообщают «Россети». Стоимость работ оценивается в 225 миллионов рублей.
Сейчас томский аэропорт запитан от двух подстанций. Существующая схема позволит реализовать проект без ограничений потребителей.
Завершат работы в 2022 году. Планируется, что установка нового оборудования создаст резерв мощности и повысит надежность электроснабжения потребителей.
Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2019 году. Работы ведет «Строительное управление ТДСК». Стоимость контракта составила 2,8 миллиарда рублей.
«В 2021 году в сфере строительства планируется построить в аэропорту Богашево новую взлетно-посадочную полосу, которая будет отвечать всем мировым стандартам. Томск сможет принимать и обслуживать любые типы воздушных судов», — отметил глава компании Александр Шпетер.
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