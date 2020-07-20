Реконструкция Буфф-сада: социологи ТПУ провели исследования и дали рекомендации

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Работы по благоустройству Буфф-сада в Томске должны начаться в 2021 году. Центр развития городской среды Томской области уже приступил к разработке проекта. Группа специалистов Томского политехнического университета под руководством профессора отделения социально-гуманитарных наук Наталии Колодий провела социологическое исследование и разработала перечень рекомендаций для реконструкции томского Буфф-сада. ТВ2 публикует первые итоги этих исследований.

Исследования проводились с 1 июля по 18 июля 2020. Три команды социологов вели наблюдение, общались с посетителями Буфф-сада в разное время суток и в разные дни (выходные и будни).

Поскольку для детей здесь существует игровая зона: песочница, кораблик-горка, карусель, качели, то в соцопросе мнение молодых родителей представлено более основательно, чем остальных посетителей природного парка. Социологи отмечают, мамы с детьми оценивают Буфф-сад более позитивно, нежели старшее поколение – 65+. Тем не менее и молодые мамы, и бабушки отмечают отсутствие скамеек рядом с игровой зоной и жалуются на бомжей, которые оккупировали лавочки в верхней части Буфф-сада. Недовольны посетители игровой площадки и тем, что летом в жаркую погоду негде укрыться от солнца.

Согласно данным социологических исследований все посетители солидарны в том, что каскадный неработающий фонтан надо реставрировать. «Самая отвратительная зона – это спуск-водопад. Был смонтирован в 2003 году. Сейчас все плитки – искорёжены, были рядом лавочки ( штук 6) сейчас – нет ни одной. Вода уже в том году – не функционировала. Там, где должна спускаться вода – все засорено, нет никакого ухода давно. Вид заброшенный», — приводят мнение посетителей Буфф-сада социологи.

Исследователи выявили и особенности эмоционального отношения к этому пространству: «приятное, уютное место» (почти все посетители парка), зафиксировали основные направления ожидаемой деятельности, которые сделают это место более комфортным и безопасным: «ремонт и благоустройство, только не трогайте деревья и газоны, побольше цветов» ( пожилая пара). Жителей волнует прежде всего безопасность, сохранение «зелёного фонда» парка, разнообразие площадок для активного отдыха. В парке и сейчас занимаются йогой, скандинавской ходьбой, играют в мини-футбол – горожане хотят сохранения условий для всех этих видов досуга.

В целом, по результатам опроса горожан понятно, что всем хочется, чтобы реконструированный Буфф-сад исключал столкновение интересов. Например, часть горожан, гуляющих за дворцом, ратует за то, чтобы собачников вытеснить с территории сада. Те, кто живет рядом, категорически против этого.



«Достоинством анализируемого парка является его экологическая составляющая, —приходят к выводу социологи.— Поэтому драйвером его развития мог бы служить акцент на экологии, реализуемой через проекты, позволяющие наблюдать за природой, изучать природу родного края».

По итогам исследований ученые ТПУ сформулировали предложения для архитекторов Центра развития городской среды. Мы приводим основные: · Сохранение зелёного фонда и тщательная реконструкция всего сломанного и деформированного · Разбивка цветников и сооружение альпийских горок · Создание живой зелёной изгороди на уровне среднего человека · «Сад камней» организовать согласно принципам хоть какой-нибудь эстетики · Восстановить беседку · Заменить деревянные фигуры

Одно из главных наших предложений — гармоничное сочетание исторической аутентичности и современных решений для создания благоприятной среды, — отмечает руководитель проекта Наталия Колодий.