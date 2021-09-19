Реконструкция трассы Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское выполнена на 50%

Специалисты подрядной организации продолжают устройство верхних слоев основания методом холодной регенерации и конструктивных слоев дорожной одежды из высокопористого и пористого асфальтобетона. Устройство дорожной одежды по этой технологии выполнено в полном объеме на 27-ми километрах трассы, еще на трех километрах реконструирована одна полоса.

Сейчас дорожники работают на трех участках трассы: 3 ‑ 9 км, 12 ‑ 15,7 км и 38,1 ‑ 39,7 км. Движение транспорта по ним организовано с проездом по одной полосе в реверсивном режиме.

«Благодаря системной работе губернатора Сергея Жвачкина с федеральным центром и успешной реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Томская область в 2020 году получила дополнительные средства на дорожные проекты, в том числе на продолжение реконструкции автодороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское. Дорожники выполнили все подготовительные работы и в этом году с наступлением благоприятных погодных условий приступили к асфальтированию. Есть уверенность, что с поставленной губернатором задачей — на год раньше срока, в 2022-м, завершить реконструкцию трассы — подрядчик справится», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он уточнил, что в этом году на продолжение реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке 0 – 53 км будет направлено 1,1 млрд рублей.

Реконструкция трассы Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское предусматривает устройство дорожной одежды, замену водопропускных труб, переустройство линий электропередачи и связи, сети наружного освещения, устройство остановок общественного транспорта, инженерное обустройство и посадку лесозащитных насаждений. После реконструкции участок дороги будет доведен до параметров II технической категории: ширина проезжей части увеличится с 7 до 7,5 м, расчетная нагрузка на ось — с 6 до 11,5 т.

Реконструкция автотрассы Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское началась в 2017 году. Тогда дорожники реконструировали 12,95 км автодороги и построили мост через реку Итатка протяженностью 50 м. Ранее, в 2012‑2014 годах, были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат.