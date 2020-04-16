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16 апреля,
2020
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Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород

Виктория Мучник
Виктория Мучник
14 минут назад

Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска проведена работа с организацией, выполнявшей обрезку лип на проспекте Ленина, сообщает заместитель мэра Вячеслав Черноус. «В благоустроительный период 2020 года, за счет сил и средств указанной организации будут выполнены работы по замене поврежденных деревьев крупномерными саженцами аналогичных пород», — сообщается в ответе мэрии на запрос о том кем и на каком основании была практически уничтожена аллея молодых лип по проспекту Ленина.


Правда, какая именно организация так постаралась с обрезкой деревьев, в ответе заммэра не говорится.

Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород

Варварская обрезка лип на главном проспекте города была произведена рядом со щитами компании «Зонд-реклама». Директор этой компании Дмитрий Евгеньевич Паршуто, на просьбу ТВ2 перезвонить и прокомментировать ситуацию, он не ответил. Сотрудница компании по телефону не смогла подтвердить или опровергнуть корреспонденту «Томского Обзора» причастность рекламно-производственного предприятия к обрезке: «Мы не можем ответить на этот вопрос», — сказала она.


В пресс-службе мэрии «Томскому обзору» сообщили, что не владеют информацией о подрядчике, производившем эти работы: «Это вообще не наша зона ответственности, не наш подрядчик и мы не являемся заказчиками работ, поэтому прокомментировать не можем. Работы были выполнены с нарушениями — это мы можем подтвердить. Дальше будут думать правоохранительные органы, раз было нарушение», — уточнила сотрудница пресс-службы.

Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород
Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород
Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород
Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород

Вячеслав Черноус тоже отметил, что работы «по обрезке отдельных ветвей зеленых насаждений» на указанных участках были выполнены с нарушением согласованных условий. Но проводились они с разрешения Ландшафтной комиссии, которую он возглавляет. 

К сожалению, в настоящее время, административная ответственность за обрезку зеленых насаждений вне порядка, установленного органами местного самоуправления муниципального образования «Гopoд Томск», Кодексом Томской области об административных правонарушениях не предусмотрена», — отмечает Вячеслав Черноус.

Что касается правил обрезки зеленых насаждений на территории Томска, то в настоящее время Центром развития городской среды Томской области разработан проект методических рекомендаций, регламентирующий правила производства указанных работ, сообщил заммэра. После отмены режима повышенной готовности, связанного с короновирусной инфекцией, Вячеслав Черноус пообещал организовать круглый стол и обсудить правила обрезки деревьев с участием представителей Томского ландшафтного клуба, сотрудников ботанического сада НИ ТГУ и ландшафтных дизайнеров.

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