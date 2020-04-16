Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород

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Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска проведена работа с организацией, выполнявшей обрезку лип на проспекте Ленина, сообщает заместитель мэра Вячеслав Черноус. «В благоустроительный период 2020 года, за счет сил и средств указанной организации будут выполнены работы по замене поврежденных деревьев крупномерными саженцами аналогичных пород», — сообщается в ответе мэрии на запрос о том кем и на каком основании была практически уничтожена аллея молодых лип по проспекту Ленина.

Правда, какая именно организация так постаралась с обрезкой деревьев, в ответе заммэра не говорится.

Варварская обрезка лип на главном проспекте города была произведена рядом со щитами компании «Зонд-реклама». Директор этой компании Дмитрий Евгеньевич Паршуто, на просьбу ТВ2 перезвонить и прокомментировать ситуацию, он не ответил. Сотрудница компании по телефону не смогла подтвердить или опровергнуть корреспонденту «Томского Обзора» причастность рекламно-производственного предприятия к обрезке: «Мы не можем ответить на этот вопрос», — сказала она.

В пресс-службе мэрии «Томскому обзору» сообщили, что не владеют информацией о подрядчике, производившем эти работы: «Это вообще не наша зона ответственности, не наш подрядчик и мы не являемся заказчиками работ, поэтому прокомментировать не можем. Работы были выполнены с нарушениями — это мы можем подтвердить. Дальше будут думать правоохранительные органы, раз было нарушение», — уточнила сотрудница пресс-службы.



Вячеслав Черноус тоже отметил, что работы «по обрезке отдельных ветвей зеленых насаждений» на указанных участках были выполнены с нарушением согласованных условий. Но проводились они с разрешения Ландшафтной комиссии, которую он возглавляет.

К сожалению, в настоящее время, административная ответственность за обрезку зеленых насаждений вне порядка, установленного органами местного самоуправления муниципального образования «Гopoд Томск», Кодексом Томской области об административных правонарушениях не предусмотрена», — отмечает Вячеслав Черноус.