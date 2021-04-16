Река Томь вскрылась в черте областного центра

Уровни воды в Томи ниже опасных отметок более чем на два метра. Пять оперативных групп Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку в Черной речке Томского района, Нижнем складе и Эуште, на Северном автомобильном мосту, в районе Коммунального моста и пос. ЛПК.

В деревне Черная речка дислоцирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области.



Кромка ледостава на Оби находится в районе деревни Красный Яр Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах муниципального образования.



За сутки уровни воды в Оби повысились от 3 см (пос. Победа Шегарского района) до 48 см (с. Никольское Кривошеинского района). Запасы до опасных отметок составляют более 3,5 метра.



Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают опасных отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет. Вся оперативная информация о ледоходе продолжает поступать в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС.



Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.