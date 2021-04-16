Добрые новости
16 апреля,
2021
1
видео
1
фото
Новости

Река Томь вскрылась в черте областного центра

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Голова ледохода на Томи находится между ЗАТО Северск и деревней Чернильщиково городского округа ЗАТО Северск. В черте областного центра Томь полностью вскрылась. Ожидается дальнейшее вскрытие реки до устья, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Река Томь вскрылась в черте областного центра

Уровни воды в Томи ниже опасных отметок более чем на два метра.
 
Пять оперативных групп Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку в Черной речке Томского района, Нижнем складе и Эуште, на Северном автомобильном мосту, в районе Коммунального моста и пос. ЛПК. 

В деревне Черная речка дислоцирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области.
 
Кромка ледостава на Оби находится в районе деревни Красный Яр Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах муниципального образования.
 
За сутки уровни воды в Оби повысились от 3 см (пос. Победа Шегарского района) до 48 см (с. Никольское Кривошеинского района). Запасы до опасных отметок составляют более 3,5 метра.
 
Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают опасных отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет. Вся оперативная информация о ледоходе продолжает поступать в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС.
 
Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.