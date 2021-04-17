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17 апреля,
2021
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Река Томь вскрылась полностью

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Река Томь вскрылась до устья, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Ледоход на Оби идет в Кожевниковском районе. Ситуация на данный момент не вызывает опасений, — говорится в сообщении. Все оперативные группы Главного управления МЧС России по Томской области сняты с дежурства.


По данным регионального МЧС, уровень воды в Томи в районе Лагерного сада составляет 367 см. Опасной считается отметка в 890 см. В районе Речного вокзала – 279 см при опасной отметке 780 см.

Река Томь вскрылась полностью

Кромка ледостава на Оби находится километром выше села Уртам Кожевниковского района. Дальше ожидается вскрытие реки в границах населенного пункта.

За сутки уровни воды в Оби повысились от 11 см в районе села Александровское до 124 см близ села Никольское. Запасы до опасных отметок в разных районах области составляют от трех до семи метров.

16 апреля в Александровском районе закрыты 11 ледовых переправ. Действующих переправ сейчас в регионе нет, – сообщают в пресс-службе.

В целом, паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет. Но спасатели призывают томичей соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.


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