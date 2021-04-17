Река Томь вскрылась полностью

Река Томь вскрылась до устья, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Ледоход на Оби идет в Кожевниковском районе. Ситуация на данный момент не вызывает опасений, — говорится в сообщении. Все оперативные группы Главного управления МЧС России по Томской области сняты с дежурства.





По данным регионального МЧС, уровень воды в Томи в районе Лагерного сада составляет 367 см. Опасной считается отметка в 890 см. В районе Речного вокзала – 279 см при опасной отметке 780 см.