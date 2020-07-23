«Река смрада»: экологи и активисты провели очередной рейд по «пахнущим» местам в Томске и Северске

Экологи и активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по реке Ромашка вблизи ЗАТО Северск, рядом с северным сбросным каналом. По словам экспертов, сюда на протяжении шести лет осуществляется сброс канализационных стоков со всего Северска. В городе нет своих очистных канализационных сооружений, в результате все продукты жизнедеятельности города с населением в 115 тысяч человек сливаются в Томь.

«Ромашка — это река смрада. Жителям деревень Попадейкино, Коломино, Быково, Чернильщиково и проезжающим по трассе вблизи рек Кисловка и Бурундук летом дышать нечем. Ситуация с неконтролируемыми сбросами в Томь в районе Северска наносит серьезный ущерб окружающей среде. Проблему очистки стоков в городе нужно срочно решать», — подчеркнула член регионального штаба ОНФ Екатерина Радионова. На неприятные запахи со стороны Северска жители жалуются уже не первый год. «Я в районе деревни Попадейкино держу пасеку. Мы постоянно мучаемся от неприятных запахов, которые приходят к нам со стороны Северска. В ветреную погоду вся деревня ощущает непередаваемый смрад, который идет со стороны реки Томь и города Северска. Канализационные стоки идут по реке прямо напротив нашей деревни Попадейкино», — сообщил житель Томского района Евгений Матвеев.

Проблема развития сетей водоотведения стоит в Северске уже не первый год. Городу нужны новые очистные сооружения с биологической очисткой. Сейчас же город пользуется устаревшими сооружениями с механической очисткой стоков. Сейчас местные власти планируют построить и ввести в эксплуатацию новые городские очистные сооружения стоимостью 3,8 млрд руб. Однако сделано это будет только к 2024 году.



«На сегодняшний день Северск — единственный город в России с населением свыше 100 тысяч жителей, который не имеет очистных сооружений, — отмечает эколог Сергей Жабин. — Проблема обострилась, когда в закрытом городе остановились атомные реакторы. Вся охлаждающая вода с них шла на разбавление коммунальных стоков Северска, разбавлялась практически в соотношении «один к ста», поэтому как для реки Томи, так и для жителей это было не таким пагубным. Теперь разбавлять нечем, и все идет напрямую в Томь. Ущерб, который наносится водным объектам, невосполним. Сейчас люди пользуются большим количеством химии при мытье посуды, очистке сантехники, химия попадает в коммунальные стоки, конечно, и уничтожает организмы, которые служат основой питания для рыбы в реках. А запахи от стоков ощущают уже жители Томского района, с левой стороны реки Томь».





Сейчас экологи настаивают на разработке проекта очистных сооружений.





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