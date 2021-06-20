Рейсы из Томска в Турцию откроют с 22 июня
В России возобновят авиасообщение с Турцией и другими курортными странами этим летом. Об этом сообщается на сайте правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба рассказала, что можно будет приобрести билеты в Турцию с 22 июня.
«По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления», — сообщается на сайте правительства.
Купить билеты в Турцию томичи смогут с 22 июня 2021 года. По информации агрегатора поиска авиабилетов, стоимость билета по направлению Томск-Анталья с пересадками в Москве начинается от 26 тысяч рублей в одну сторону.
Напомним, аэропорт Томска в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) со 2 августа по 25 сентября будет осуществлять межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник.
Также на заседании оперативного штаба обсуждались вопросы о восстановлении в ближайшее время авиасообщения с Италией, США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией.
Как рассказали в оперативном штабе, самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.
Напомним, Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.
Россия из-за пандемии с конца марта прошлого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года страна начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.
Сейчас разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.