Рейсы из Томска в Турцию откроют с 22 июня

В России возобновят авиасообщение с Турцией и другими курортными странами этим летом. Об этом сообщается на сайте правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба рассказала, что можно будет приобрести билеты в Турцию с 22 июня.

«По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления», — сообщается на сайте правительства.

Купить билеты в Турцию томичи смогут с 22 июня 2021 года. По информации агрегатора поиска авиабилетов, стоимость билета по направлению Томск-Анталья с пересадками в Москве начинается от 26 тысяч рублей в одну сторону.

Напомним, аэропорт Томска в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) со 2 августа по 25 сентября будет осуществлять межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник.