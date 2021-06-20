{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Рейсы из Томска в Турцию откроют с 22 июня
Новости

Рейсы из Томска в Турцию откроют с 22 июня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад
Фото:  Побережье Анталии
Автор:  Юлия Фаллер

В России возобновят авиасообщение с Турцией и другими курортными странами этим летом. Об этом сообщается на сайте правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба рассказала, что можно будет приобрести билеты в Турцию с 22 июня.

«По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления», — сообщается на сайте правительства.

Купить билеты в Турцию томичи смогут с 22 июня 2021 года. По информации агрегатора поиска авиабилетов, стоимость билета по направлению Томск-Анталья с пересадками в Москве начинается от 26 тысяч рублей в одну сторону. 

Напомним, аэропорт Томска в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) со 2 августа по 25 сентября будет осуществлять межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник. 

Также на заседании оперативного штаба обсуждались вопросы о восстановлении в ближайшее время авиасообщения с Италией, США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией.

Как рассказали в оперативном штабе, самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.

Напомним, Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.

Россия из-за пандемии с конца марта прошлого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года страна начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.

Сейчас разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.