Рейс Томск — Москва совершил экстренную посадку в Новосибирске

На борту самолета был 171 пассажир.

Самолет Boeing 737 авиакомпании S7, вылетевший из Томска в Москву, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. По предварительной информации, у самолета не убрались закрылки после взлета, и он не мог дальше продолжать полет, т.к. при полете с закрылками скорость самолета ограничена.

Согласно онлайн-табло Домодедово, ожидаемое время прибытия борта изменилось с 09:10 на 13:05.

По данным сервиса flightradar, перед приземлением самолёт больше часа кружил над селом Новотырышкино, вырабатывая топливо.

В настоящее время пассажиры и экипаж покинули самолет. Посадка прошла в штатном режиме и без происшествий. В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что подробности происшествия нужно уточнить у авиакомпании.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит проверку по факту авиаинцидента. В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб.

По данным ведомства, у самолета Boeing 737, который летел по маршруту Томск — Москва, в ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Новосибирска.

«Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия», — отметили в СК.